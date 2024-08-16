Özlem Saat Galerisi'nin Bahabey Şubesi, Pir Baba Parkı karşısında hizmete açıldı.

Çorum’un tanınmış saatçilerinden Eralp Armakan ve oğlu Doğukan Armakan’ın sahibi olduğu Özlem Saat Galerisi Bahabey Şubesi'nin açılışına önceki dönem Çorum Belediye Başkanı Av. Muzaffer Külcü, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, CHP İl Genel Meclis Üyesi Ümit Er, Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Özkan Şanal ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılışa katılan misafirler Eralp Armakan’a hayırlı olsun diyerek bol kazanç temennisinde bulundular.

Eralp Armakan da açılışa katılan davetlilere teşekkür etti.

Çeşitli ikramların ardından açılış programı sona erdi.