Avrupa Şampiyonu ve Dünya üçüncüsü milli güreşçiye bir ödülde Arteka Bilişim Ticaret’ten.

U 17 milli takımında önce Avrupa Şampiyonluğu ardından Dünya üçüncülüğünü kazanarak büyük bir başarıya imza atan Özdener Özmez’e İskilipli İsmail Abaza’nın sahibi oldu. Arteka Bilişim Ticaret Ltd. Şti tarafından bir diz üstü bilgisayar hediye edildi.

Bu hediyeyi firma adına İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci milli güreşçiye teslim etti.

Belediye Başkanı Çizikçi kulüpleri bünyesinde çalışmalarını sürdüren Özdenur Özmez’in bu başarıları ile gururlandıklarını belirterek ‘ Ltd. Şti. tarafından hediye edilen dizüstü bilgisayarı takdim ettik. Özdenur’un başarısı hepimizi gururlandırdı, böyle güzel bir ödülle taçlanması da ayrıca anlamlı oldu. Başarısında büyük emeği olan antrenörü Adem Uysal hocamıza da teşekkür ediyor, her ikisine de başarılarının devamını diliyoruz’ dedi.