Çorum Tarım ve Orman İl Müdürü Hayrullah Göktekin, Palabıyık köyünde Bizim Ora Kadın Girişim Kooperatifi tarafından ekimi yapılan sarımsak arazisini ziyaret etti.

Hasat çalışmalarına katılan Göktekin, kooperatif yetkilileri ve işçilerle sohbet etti.

Kırsal kalkınmanın en önemli yapı taşlarından birinin kadın kooperatifleri olduğunu belirten Göktekin, kadın kalkınma kooperatif sayısının dahada artması gerektiğini söyledi.

İşçilerle beraber sarımsak sökümü de yapan Göktekin, hasat sezonunun üreticilere ve Çorum'a hayırlı olması temennisinde bulundu.