Meteoroloji Genel Müdürlüğü sıcaklıkların düşeceğini ve sağanak yağışın hakim olacağı konusunda vatandaşları uyardı. Yapılan uyarıların ardından yurt genelinde hava sıcaklıkları aniden düştü. Soğuk havanın ve kar yağışının eksik olmadığı Erzurum'da ise yılın ilk karı yağdı.
KENT MERKEZİNDE KAR YAĞIŞI BAŞLADI
Dün akşam saatlerinde başta kent merkezi olmak üzere etkili olmaya başlayan sağanak yağış, gece saatlerinde yer yer kar yağışına döndü. Palandöken Dağı'nın zirvesi beyaza büründü.
SICAKLIKLAR EKSİLERE DÜŞTÜ
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün verilerine göre; dün gece Erzurum kent merkezinde sıcaklık 8,8 olarak ölçülürken Doğu Anadolu Gözlemevi'nde termometre -0,6'yı gösterdi. Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.