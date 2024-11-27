Çorum ’da park halindeki 10 aracın aynaları kimliği henüz belirlenemeyen kişinin saldırısı sonucu kırıldı.

Bahçelievler Mahallesi Bahar Caddesi’nde park halindeki araçlarının aynalarının kırıldığını fark eden araç sahipleri, 112'den yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan incelemede, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin, 10 aracın yan aynalarını kırdığı tespit edildi.

Saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.