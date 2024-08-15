Çorum'da cipin park halindeki araçlara çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Derya K. (51) idaresindeki 34 KYR 915 plakalı cip, Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi'nde park halindeki 3 araca çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Serpil A. (66) yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından kentte bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı.
Kazada cip ve çarptığı park halindeki araçlarda büyük ölçüde hasar meydana geldi.
Editör: Anadolu Ajansı