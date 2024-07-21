 Çorum’da park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gülabibey Mahallesi Kafkasevler 23. Sokak’ta park halindeki 06 CZT 046 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çorum'daki yangında 30 hektar alan zarar gördü Çorum'daki yangında 30 hektar alan zarar gördü

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Çorum Belediyesi İtfaiye ekiplerince vatandaşların yardımıyla söndürülen yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.

Otomobilin kundaklanmış olabileceği şüphesiyle polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.

Editör: Anadolu Ajansı