Çorum’da park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Gülabibey Mahallesi Kafkasevler 23. Sokak’ta park halindeki 06 CZT 046 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Çorum Belediyesi İtfaiye ekiplerince vatandaşların yardımıyla söndürülen yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.
Otomobilin kundaklanmış olabileceği şüphesiyle polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.
Editör: Anadolu Ajansı