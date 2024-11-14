Çorum FK’nın rakiplerinden Keçiörengücü’nde beklenen değişim yaşandı.

Ersan Parlayan ile yollar ayrıldı, Erkan Sözeri’nin bugün imzalaması bekleniyor.

Sezona Ersan Panlayan ile başlayan Keçiörengücü 12. maçlar sonunda üç galibiyet altı beraberlik ve üç mağlubiyet aldı ve 14. sırada bulunuyor.

Keçiörengücü yönetimi yaptığı görüşmeler sonunda ErsanParlatan ile yapılan görüşmeler sonunda karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı.

Keçiörengücü yönetiminin iki hafta önce Urfaspor’dan özel sorunlar nedeni ile ayrılık talebinde bulunan Erkan Sözeri ile anlaştığı öğrenildi.

Sözeri’nin resmi imzayı attıktan sonra göreve başlaması bekleniyor.