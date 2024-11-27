Koltuğunu Mustafa Alagöz'e devreden AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, devir-teslim töreninde yaptığı konuşmada; “Partimizden vazgeçmiş yada bırakmış değiliz." dedi

Makam ve mevki için partide yer almadıklarını anlatan Akar; “Bugüne kadar yapılan hizmetleri, teşkilatcılığı bir kenara atamayız ama bir gerçek var oda şu; ‘Biz makam ve mevkiler için hiçbir zaman bu partide yer almadık, almayacağız. Dün Gençlik Kolları Başkanlığı yaptık, Merkez İlçe Başkanlığı yaptık. Yarın başka görevler olur. Ne olursa olsun AK Partililiğimiz, AK Partimize olan sadakatimiz, AK Parti’ye olan inancımız, Cumhurbaşkanımıza olan tabiliğimiz hiçbir zaman bitmeyecektir. 9 yıldır yani 3 dönemdir Merkez İlçe Başkanlığı yapıyorum. Görev yaptığım süreçte hiçbir seçimi kaybetmedik. Etrafımızdaki illerde kayıplar olmasına rağmen biz kayıp yaşamadık. Sadece 1 milletvekili düşüşü oldu. Her zaman Türkiye ortalamasının üzerinde olduk. Bayrağı yere düşürmedik.” ifadelerini kullandı

‘GÖREVDEN ALINDI İDDDİALARI GERÇEĞİ YANSITMIYOR’

Konuşmasında 24 Kasım’da yapılması planlanan ancak ertelenen kongreye de değinen Akar, görevden alındı, istifa ettirildi’ şeklinde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Akar; “24 Kasım’da kongre yapıp görevimizi devredecektik ama kongremizin ertelenmesi sebebiyle genel merkezimizin daha rahat çalışabilmesi adına genel merkeze gittim ve istifamı verdim. Bundan sonra genel merkezimizin emrinde olduğumuzu söyleyerek Çorum’a geldik. Bazı bilgi kirlilikleri ortada dolaştı. ‘Görevden alındı, atıldı, gitti’ şeklinde. Bütün ilçelerde önden atamalar yapıp istifalar alındı. Türkiye’nin her yerinde sistem aynıydı. Bu süreci baltalamak isteyen yada başka şeylere mal etmek isteyen arkadaşlar var. Onları anlıyorum. Bizim için önce dava gelir, sonra makam mevki gelir. Hiçbir zaman makam mevki peşinde koşmayacağız. Ülkenin gündemi zaten yoğun. Bizlerin burada farklı düşüncelerle hareket etmesi tabi ki yanlış olur. Her zaman bu davaya hizmet etmekten vazgeçmeyeceğiz.” şeklinde konuştu