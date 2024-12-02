5 Kasım Pazar günü Osmancık Caddesi'nde meydana gelen doğal gaz patlamasında zarar gören Arıncı Apartmanı'nda tadilat çalışması yapılıyor.

Geçtiğimiz günlerde patlamanın olduğu Hilal Apartmanı'nın yıkımı gerçekleştirilirken, aynı patlamada dış cephesi zarar gören Arıncı Apartmanı'nda tadilat çalışması gerçekleştiriliyor.

Patlamanın yaraları yavaş yavaş sarılmaya başlanırken, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; " Geçtiğimiz günlerde Osmancık Caddesi - Yazı Çarşı bölgesinde meydana gelen patlamada ağır hasar alan Hilal Apartmanı’nın yıkımını gerçekleştirmiştik. Aynı patlamada dış cephesi zarar gören Arıncı Apartmanı'nda da hemşehrilerimizin evlerine bir an önce kavuşmaları için tadilat çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Bu büyük patlamadan etkilenen tüm hemşehrilerimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyor; hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı