Sarıyer Ayazağa'da 16 yaşındaki Emir Koçhan, ‘Ayazağa kedileri geliyor' yazısı önünde fotoğraf çektirerek sosyal medya hesabından paylaştı. Genç adam, fotoğrafı paylaştıktan sonra yorumların ardı arkası kesilmedi. Tartışmalara neden olan yorumlar sonrası, Koçhan, arkadaşlarıyla birlikte sosyal medyaya görüntü çekmek için Ayazağa Mahallesi'ne gitti.

DÖVEREK ÖLDÜRDÜLER

Durumu öğrenen diğer grup ise Koçhan'ın bulunduğu bölgeye gitti. Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kalabalık grup tarafından darbedilen Emir Koçhan baygınlık geçirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin Koçhan'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Ağır yaralanan Koçhan, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Koçhan, salı günü hayatını kaybetti. Koçhan'ın cenazesinin bugün Ayazağa Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Polis ekipleri olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliyi polis merkezine götürdü. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.