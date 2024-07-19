Çorum Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a pazar yerlerinde yapılan düzenlemelerden dolayı tüm esnaflar adına teşekkür ederken, aynı düzenlemenin Cumartesi Pazarı’nda da yapılması talebinde bulundu.

Yılmaz, Perşembe Pazarı ve Cuma Pazarı’nın çatılarının kapatılmasıyla ilgili olarak başta Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın olmak üzere mahalle muhtarları ve tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

Pazarcı esnafı olarak her zaman Çorum halkını ve belediyenin yanında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini anlatan Erdoğan Yılmaz, pazar yerleri kapatılırken, yandan gelen güneş ve yağmurun direk olarak satış yaptıkları ürünlerin üzerine geldiğini, bundan dolayı da ürünlerin bozulduğunu dile getiren Erdoğan Yılmaz, pazarda bu sıkıntıların önüne geçmek için çadırların açıldığını belirtti.

Yılmaz, pazarların orta bölümlerdeki esnafların çatının ortasındaki bölümde ince malzeme kullanıldığı için direk olarak sıcağın ürünlere yansıttığı için çadır açtığını anlattı.

2014 yılından beri her toplantıda bu konuyu konuştuklarını ve çözmeye çalıştıklarını hatırlatan Erdoğan Yılmaz, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın çok duyarlılık gösterdiği ve sorunun giderilmesi için çalıştığını vurguladı. Başkan Erdoğan Yılmaz, Çorum pazarcı esnafı olarak samimi yaklaşım gösteren Belediye Başkanı Aşgın’ın her zaman yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Pazar yerlerinin açılış ve kapanış saatlerinin sabah 08.00 ile akşam saat 20.00 olarak belirlendiğini kaydeden Yılmaz, bu saatleri arasında esnafın atıklarını ve çöplerini konteynerlere bıraktığını, ancak bu saatlerin dışında gelen insanların olduğunu, bu konuda insanlardan da açılış ve kapanış saatlerine riayet etmelerini beklediklerini ifade etti.

Başkan Yılmaz, pazar yerlerinde konteyner sayılarının da yetersiz olduğunu ifade ederek , “Pazar yerlerinde kirliliğin en aza indirilmesi için konteyner sayısının çoğaltılması gerekiyor. Pazarcı esnafı olarak bu konuda da talebimizi Başkanımız Halil İbrahim Aşgın’a iletmek istiyoruz” diye konuştu.

Türkiye’nin en düzenli ve ucuz sebze ve meyve satan pazarcı esnafının Çorum esnafı olduğunu iddia eden Yılmaz, Çorum esnafının herşeyin en iyisine layık olduğunun altını çizerek, pazarcı esnafı ile ilgili bazı haber ve paylaşımlarda olumsuz düşünceler paylaşanları da kınadığını ifade etti.

Olumsuz düşünce yazan ve paylaşanları da düşüncelerini pazarcı esnaflarıyla veya şikayet ettikleri konuları da zabıtalara iletmelerini isteyen Yılmaz, bu sayede pazarcı esnafının da gelen eleştirilerle ve şikayetlerle ilgili üzerine düşen payı alacağını kaydetti. Yılmaz, her türlü olumsuzluklara rağmen sabır gösteren pazarcı esnafını da kutladı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a pazarcı esnafı için yaptığı hizmetlere bir kez daha teşekkür eden Yılmaz, Başkan Aşgın’dan aynı duyarlılığı Cumartesi Pazarı’nın üstünün kapatılması için de göstereceğinden emin olduğunu söyledi.

Cumartesi Pazarı’nın hafta sonu kuruluyor olması nedeniyle sadece bulunduğu mahalleye değil, tüm Çorum halkına hitap ettiğini altını çizen Yılmaz, “Cumartesi Pazarı’nın tüm Çorumlulara hizmet veren bir Pazar olması nedeniyle üstünün kapatılması ve örnek bir pazar haline gelmesi en büyük arzumuzdur. 5-10 bin nüfuslu ilçelerde bile kapalı pazar yerleri varken, Cumartesi Pazarı’nın bu şekilde olması Çorum’a yakışmamaktadır. Belediye Başkanımız Sayın Dr. Halil İbrahim Aşgın’dan özellikle ricamız Cumartesi Pazarı’nın üstünün kapatılmasıdır” ifadelerini kullandı.