Çorum Belediyesi, semt pazarlarında vatandaşların güvenli ve rahat alışveriş yapabilmesi için çeşitli hizmetler sunmaya devam ediyor.

Ücretsiz pazar servisi ile halkın ulaşımını kolaylaştıran belediye, ürün denetimleri ve tartı kontrol noktaları ile pazar yerlerinde kaliteyi ve güvenliği artırmaya yönelik çalışmalar yapıyor.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Çorum Belediyesi olarak halkımızın yanındayız" diyerek, semt pazarlarında her gün belediye ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü ve vatandaşların güvenli alışveriş ortamından sunmanın gayreti içerisinde olduklarını belirtti.

Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin semt pazarlarında denetimlerine devam ettiğini kaydeden Başkan Aşgın, “Zabıta ekiplerimiz, vatandaşların mağdur olmaması ve haksız kazançların önlenmesi amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürmektedir. Semt pazarlarında gerçekleştirdiğimiz denetimler, hemşehrilerimizin satın aldığı ürünlerin eksik tartılıp tartılmadığı kontrol edilmektedir. Ayrıca, eksik tartı veya hileli işlem yapan satıcılar hakkında cezai işlem uygulanmaktadır. Halkımızın güvenli ve adil bir ticaret ortamında alışveriş yapması bizim önceliğimizdir. Semt pazarlarında düzenli olarak denetimler gerçekleştiriyor ve vatandaşlarımızın haklarını korumak için gerekli önlemleri alıyoruz” dedi.

Ücretsiz pazar servisi hizmetinin de devam ettiğini belirten Başkan Aşgın, “Semt pazarlarının kurulduğu alanlarda, pazar alışverişinden sonra eve dönen vatandaşların en büyük sorun olan taşıma sıkıntısına çözüm bulmak amacıyla Ücretsiz Pazar Servisi uygulamamızı başlatmıştık. Pazardan alışveriş yapan hemşehrilerimiz, servislerimizle belirlenen güzergahlardan evlerine kadar bırakılmaktadır” ifadelerini kullandı.