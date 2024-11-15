Çorumlu Belediyespor Pehlivanları Milliyetçi Hareket Partisi Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı’yı ziyaret etti.

Pehlivanlar Ahmet Selbes, Rasim Saraç ve ve Bekir Eryücel ile birlikte Federasyon yönetim kurulu üyesi Bülent Odabaşı ile birlikte Vahit Kayrıcı’yı makamında ziyaret ettiler.

Ziyaret sırasında pehlivanlar çalışmaları hakkında bilgiler vererek destekleri için Kayrıcı’ya teşekkür ettiler.

Kayrıcı’da pehlivanlara ziyaretleri için teşekkür etti ve başarı haberlerini beklediğini söyledi.