Ahlatcı Çorum FK’da penaltılar can yakmaya bu sezon da devam ediyor. Kırmızı Siyahlı takımın geçen sezon lig içinde dört penaltı ile direk finale yükselme şansını kaybetmiş, yarı final rövanş maçında ise kaçan iki penaltı ile finalden olmuştu. Bu sezonda kazandığı ilk penaltıyı gole çeviremedi ve evinde iki puan kaybı yaşadı.

Geçtiğimiz sezon kazandığı penaltı atışlarını Thomas ile değerlendiren kırmızı siyahlı takım aynı futbolcunun penaltı kaçırmasının ardından Ozan Sol, Ahmet Sağat ve Nalepa ile kullandığı penaltıları gole çeviremedi Kaçan bu penaltılarda giden puanlar yüzünden Çorum FK direk finale yükselme şansını değerlendiremeyen kırmızı siyahlı takım yarı final rövanş maçında da penaltılarda üzüldü.

Bodrumspor ile oynanan rövanş maçında normal sürenin ve uzatmaların berabere bitmesinin ardından geçilen penaltı atışlarında Çorum FK’da önce Nalepa son vuruşta ta Erkan Kaş penaltıları gole çeviremedi. Kırmızı Siyahlı takım sezon içinde kaçırdığı penaltılarla finale direk gitme şansından olmuştu. Yarı finalde de kaçan iki penaltı ile finale yükselemeyen Çorum FK’da aynı hastalık bu sezonda ilk penaltıda devam etti.

Çorum FK’nın cumartesi akşamı oynadığı Sakaryaspor maçında kazandığı penaltı atışını Thomas kullandı ve konuk takımın başarılı file bekcisi Szumski köşeden topu çıkardı. Penaltılar bu sezonda kırmızı siyahlı takım camiasının canını yakmaya devam edeceğe benziyor. Teknik Direktör Serkan Özbalta’nın çalışmalarda penaltıcı tesbit etmesi ve bir daha takımın canının yanmaması tüm camianın ortak dileği.