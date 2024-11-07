Ahlatcı Çorum FK cumartesi günü sahasında oynayacağı Pendikspor maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kırmızı Siyahlı takımın tesislerde yaptığı antrenmana sakatlıkları devam eden Loick, Kasango, Burak Süleyman, Atakan Cangöz ve kaleci Ahmet katılmadı.

Mehmet Dingil ve Kadir Seven takım ile birlikte çalışırken hafif ağrısı olan Mehdi ise takımdan ayrı olarak düz koşu yaptı.

Isınma hareketleri ile başlayan antrenman dar alanda daha sonra yarı sahada pas çalışması ile devam etti.

Son bölümde ise Teknik Direktör Serkan Özbalta Pendikspor maçının oyun taktiğinin ilk çalışmasını yaptırdı.

Kırmızı Siyahlı takım bugün yapacağı taktik çalışma ile Pendikspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.