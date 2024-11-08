Ahlatcı Çorum FK yarın akşam ligin 12. hafta maçında evinde oynayacağı Pendikspor maçının hazırlıklarını dün yaptığı taktik çalışma ile sürdürdü.

Kırmızı Siyahlı takımın saat 17’de tesis sahasında yaptığı antrenmana sakatlıkları devam eden Loick Landre. Kasango, Burak Süleyman ve kaleci Ahmet katılmadı. Hafif sakatlığı bulunan Mehdi ise takımdan ayrı olarak düz koşu yaptı,

Teknik Direktör Serkan Özbalta çalışma öncesinde futbolcularla yaptığı analiz toplantısında Pendikspor maçının oyun sistemi, artıları ve eksileri konusunda görüntülü olarak bilgiler verdi.

Bu çalışmanın ardından sahada bunun uygulamasına geçen kırmızı siyahlı takımda Pendikspor maçının taktik provası yapıldı.

Teknik Heyet bu çalışma sırasında da futbolculara yapmaları gereken hareketler konusunda uyardı ve istediklerini uygulamalı olarak gösterdiler.

Ligde son iki maçını kazanarak büyük moral bulan kırmızı siyahlı takımda futbolcuların istekli ve moralli oldukları gözlendi.

Pendikspor takımının son iki maçındaki oyun anlaşını üzerinde özellikle duran Teknik Direktör Serkan Özbalta’nın futbolculardan topun kıymetini bilmelerini ve sabırlı olmalarını basit top kaybı yapmamalarını istedi.

Kırmızı Siyahlı takım Pendikspor ile oynayacağı zorlu maçın hazırlıklarını bugün yapacağı ter antrenmanı ve taktik çalışma ile tamamlayacak ardından da tesislerde kampa girecek.