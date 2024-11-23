Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada esnafın sorunlarını gündeme taşıdı.

Türkiye’de 2 milyon 216 bin, Çorum merkez ve ilçelerinde 20 bin 124 kayıtlı esnaf olduğunu dile getiren CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız’ın esnafın sorunlarla boğuştuğunu, yüzlerce sorunu olduğunu söyledi.

Esnafların acil beklentilerini sıralayan Mehmet Tahtasız, şunları söyledi:

“Esnaf kan ağlıyor; çekini, senedini ödemekte zorlanıyor, Bağ-Kur ve SSK primini ödeyemiyor, siftah yapamadan dükkânını kapatıyor. Özellikle nakit akışında ciddi sıkıntı yaşayan esnafın ödeme koşullarının daha hassas belirlendiği kredi türleriyle desteklenmesi gerekmekte. Esnaf ve sanatkârlarımızın birçoğu KOBİ tanımı içerisinde olmadığından KOSGEB desteklerinden yararlanamıyor. Yine, kalkınma ajansları desteklerinden de yararlanamayan esnafımız ve sanatkârımız vergi yükünün hafifletilmesi ve ticari faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için yeni bir vergi sistemine ve bazı vergilerin revize edilmesine ihtiyaç duymaktadır. Esnaf ve sanatkârlarımıza enerji ve su gibi giderleri üzerinden indirim ya da özel tarife uygulanmalı. 1 ila 3 eleman ya da tek başına çalışan esnafın belini büken SSK ve Bağ-Kur primleri düşürülerek istihdamın önü açılmalıdır. İğneden mobilyaya kadar her şeyi satan zincir marketlerle ilgili esnafın lehine önlemler alınmalı perakende yasası bir an önce çıkarılmalıdır.”