Çorum Belediyesi’nde istihdam edilecek işçilere yönelik mülakatlar başladı.

Personel alımı, liyakat ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda gerçekleşiyor.

Çorum Belediyesi Personel Şirketi A.Ş. ve BELTAŞ için istihdam edeceği 173 personel için geçtiğimiz günlerde noter huzurunda kura çekimi yapılmıştı. Kura ile belirlenen işçi adayları için mülakatlar gerçekleştirilmeye başlandı. Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Zübeyir Tuncel, Turhan Candan ve Alper Zahir başkanlığındaki mülakat komisyonunda Çorum Belediyesi birim müdürleri de yer alırken, mülakatların beş gün devam edeceği açıklandı.

Mülakatlar 5 gün sürecek

Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü yaptığı açıklamada, “Çorum Belediyesi’nin 2024 yılı içinde BELTAŞ’a bağlı Halk Et, Halk Ekmek başta olmak üzere belediyemizin Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri ve Zabıta Müdürlüğü’nde çalıştırılmak üzere personel alımı mülakatlarımız devam ediyor. İnşaat boyacısı, ahşap çatı ustası ve metal çatı işçisi alımı mülakatları sona erdi. Şimdi de soğutmacı ve havalandırmacı ve sıhhi tesisat ustası mülakatları devam ediyor. Kurada ismi çıkan adayları 5 güne yayarak mülakata alacağız. Mülakatlar sonunda sonuçları önümüzdeki günlerde ilan edeceğiz.” dedi.

Aday listeleri özenle belirlendi

Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, mülakata çağırılacak adayları noter kurası ve aday listesi belirleme olarak iki şekilde adayların çağrıldığını kaydetti. Beden işçisi, kasiyer, kamyon şoförü ve özel güvenlik görevlisi adayları kura ile belirlenirken, kurasız olarak çağırılan diğer adaylarda iş tecrübesi ve kariyer özellikleri dikkate alındığını vurgulayarak, liyakate dayalı personel alımı gerçekleştireceklerinin altını çizdi.