Memur-Sen Çorum İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Çorum 1 Nolu Şube Başkanı Fatih Okumuş, personel yetersizliği nedeniyle önümüzdeki haftadan itibaren tüm öğrencilerin okula gelmesiyle birlikte temizlik ve bakım-onarım sorunları ortaya çıkacağını belirtti.

Memur-Sen Çorum İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Çorum 1 Nolu Şube Başkanı Fatih Okumuş, mesleki çalışmalar ve yeni öğrencilerin uyum eğitimleri ile birlikte 2024-2025 eğitim öğretim yılının 1. dönemi başladığını belirterek, yeni dönemin hayırlı olmasını istedi.

“İlk öğretmenleri, okulları ve yeni arkadaşları ile tanışmak üzere uyum eğitimi almaya başlayan öğrencilerimize başarılı bir eğitim hayatı diliyoruz” diyen Fatih Okumuş,

“Yeni eğitim-öğretim yılı öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve eğitim çalışanlarımıza hayırlı olsun. 2024-2025 eğitim öğretim yılı bugün itibariyle başladı. Personel yetersizliği nedeniyle önümüzdeki haftadan itibaren tüm öğrencilerimizin okula gelmesiyle birlikte temizlik ve bakım-onarım sorunları ortaya çıkacaktır. Kadrolu atama başta olmak üzere yetkililerin bu duruma bir an önce çözüm bulması gerekmektedir” dedi.