Çorum FK’ya, Amed SF maçı pahalıya patladı. Temsilcimize, taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 60 bin TL para cezası ve Doğu Tribün D4-D5 bloklarda yer alan seyircilerin bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellemesine,

Yine taraftarların neden olduğu saha olayları sebebiyle de 84 bin TL para cezası verildi.

Çorum FK tarih yazdı Çorum FK tarih yazdı

BURAK SÜLEYMANʼA 3 MAÇ CEZA!

Yedek kulübesinden sahaya girerek hakeme itirazda bulunan ve kırmızı kart gören Burak Süleymanʼa ise, müsabakanın hakemine yönelik hakaretleri nedeniyle 3 resmi maçtan men ve 29.250 TL para cezası verildi.

Editör: Halil Öztürk