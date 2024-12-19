Çorum FK’ya, Amed SF maçı pahalıya patladı. Temsilcimize, taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 60 bin TL para cezası ve Doğu Tribün D4-D5 bloklarda yer alan seyircilerin bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellemesine,

Yine taraftarların neden olduğu saha olayları sebebiyle de 84 bin TL para cezası verildi.

BURAK SÜLEYMANʼA 3 MAÇ CEZA!

Yedek kulübesinden sahaya girerek hakeme itirazda bulunan ve kırmızı kart gören Burak Süleymanʼa ise, müsabakanın hakemine yönelik hakaretleri nedeniyle 3 resmi maçtan men ve 29.250 TL para cezası verildi.