Amasya’da S.G’ye ait eve önceki gün hırsız girdi. Hırsızlar evde buldukları 36 binden fazla parayı alarak kaçtı. Eve geldiğinde büyük şok yaşayan ev sahibi polise başvurdu. Bunun üzerine çalışma başlatan polis​ ekipleri fiziki ve teknik takiple iz sürerek il dışından gelerek birbirleriyle koordineli hareket eden 2’si kadın 4 kişiyi tespit etti.

SIK SIK KIYAFET DEĞİŞTİRİYORLAR

Aynı kişilerin farklı ticari taksilerle yolculuk yaparak birçok ilde hırsızlık​ yaptıktan sonra yakalanmamak için kıyafet değiştiren firari şüphelileri oldukları da belirlendi. Emine Yılmaz (24), Ceren Çelik (21), Tecir Yılmaz (26) ve Yalçın Çelik (33), komşu il Samsun’un Çarşamba​ ilçesinde durdurulan otomobilin içinde yakalanıp gözaltına aldı.

PARALAR PAMUK DOLU YASTIK İÇİNDEN ÇIKTI

Araçta yapılan aramada pamuk dolu yastığın içine gizlenmiş çaldıkları 36 bin 250 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan hırsızlık çetesi daha sonra Amasya​ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine getirilerek sorgularının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"BELKİ SENİ DE SOYARIZ"

Hırsızlardan biri çıkışta kendilerini görüntüleyen gazetecilerden birinin “Neden hırsızlık yaptınız?” sorusuna “Sana ne? Sana mı soracağız. Belki seni de soyarız” cevabını verdi.