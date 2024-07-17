Çorum'da sıfır atık projesi çerçevesinde belediye tarafından kurulan filament üretim merkezinde atık plastiklerden hediyelik eşyaların yanı sıra, piyasada bulunmayan bazı araç ve gereçlerin yedek parçalarının üretimi gerçekleştiriyor.

Çorum Belediyesi "Sıfır Atık" projesi çerçevesinde kurduğu filament üretim merkezinde plastik atıkları geri dönüşüme kazandırıyor.

Tesiste plastik atıklardan doğaya ve çevreye zarar vermeden hediyelik ve süs eşyası gibi geri dönüşümleri sağlayan Çorum Belediyesi, Makine İkmal Müdürlüğü bünyesindeki araçların plastik aksamlarının üretimini de gerçekleştiriyor.

Bu sayede bünyesinde hizmet veren araçların yedek parça ihtiyacını karşılayan belediye, doğaya zarar vermeden bertaraf ettiği plastik atıkları ekonomiye kazandırıyor.

Çorum Belediyesi'nin sürdürülebilir çevre ve sıfır atık kapsamında hizmete aldığı merkez Türkiye'de ilk defa bir belediye tarafından kurulan tesis olma özelliği taşıyor.



"Tesisimiz çevreye ve doğaya vizyonel olarak bakışımızın bir göstergesi”

Tüm dünyada atıkların ekonomiye kazandırılmasının önemli gündem maddesi olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Ülkemizde de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde yürütülen 'Sıfır Atık' projesi var. Proje çerçevesinde de özellikle çevreye zarar veren atıkların doğaya zararların önlenmesi ve ekonomiye kazandırılması çok kıymetli. Bu noktada tüm belediyeler ve iller bir çalışma yürütüyor. Çünkü çevre bize miras. Çocuklarımıza, gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmalıyız. Çorum Belediyesi olarak sıfır atık noktasında ve çevreye zarar veren konuların bertarafı noktasında birçok çalışma yapıyoruz. Bunlardan bir tanesi de filament tesisimiz. Bu tesisimiz de çevreye ve doğaya vizyonel olarak bakışımızın bir göstergesi” dedi.



“Piyasada bulunmayan plastik aksamları üretiyoruz”

Çorum Belediyesi olarak filament ürettiklerini kaydeden Başkan Halil İbrahim Aşgın, “Bu filamentlerle de hediyelik eşyadan tutun bazı araç gereçlerin plastik aksamlarına kadar ürün elde edebiliyoruz. Burada üretilen ürünlerin bir kısmı hediyelik eşya, bir kısmını da Çorum Belediyesi'ndeki Makine İkmal Müdürlüğü başta olmak üzere çalışma yapan araç, gereçler. İhtiyaç duyduğumuz parçaların üretimini yapıyoruz. Örneğin Park Bahçeler Müdürlüğümüzdeki çim biçme makinelerinde kullanılan tıpayı her yerde bulamıyorduk. Her yerde bulamıyorsak Çorumlunun yaptığını herkes yapamaz düşüncesiyle kendimiz yapalım dedik. Şuanda plastik tıpa ve buna benzer parçaları belediye olarak tesisimizde üretiyoruz. Makine İkmal Müdürlüğü'müzdeki bazı kamyonların piyasada bulunmayan plastik aksamlarını da yapıyoruz. Bu bizim işimizi de kolaylaştırmış oldu” diye konuştu.



"Üretimde atık malzemeler kullanılıyor"

Filament üretimi yaparken atık malzemeleri kullanmaya dikkat ettiklerini anlatan Aşgın, “Pet şişeler, pet şişe kapaklarını belli işlemlerden geçirerek 3 boyutlu yazıcılarda kullanılacak boyutlara dönüştürüyoruz. Özellikle filament pila olarak bu ham madde kısmını tamamlamış oluyoruz. Bu filametin yüzde 60'ını atıklardan oluşturuyoruz. Bu çok önemli bir rakam. Bunu yapmazsak bu atıklar doğaya atılacak ve çevreye zarar verecek. Plastik atıkların geri dönüşümünü sağlayarak hem doğanın ve çevrenin kirlenmesini önlemiş oluyoruz hem de ekonomiye katkı sağlıyoruz. Filamentlerin yüzde 40'ı ise atık malzemeden oluşuyor. AR-GE çalışmalarımız devam ediyor. Yüzde 60 atık oranını daha üst seviyeye çıkarmayı planlıyoruz. Mümkün olduğunda maksimum atık, minimum granür kullanarak filament üreteceğiz. Doğada gördüğümüz plastiklere atık diye bakarsanız atık. Ancak atık olarak görmezseniz tekrar ekonomiye kazandırabileceğimizi son derece önemli. Bildiğim kadarıyla Türkiye'de filament malzemesini kendisi tesisinde üreten başta yedek parça üretimi olmak üzere hediyelik eşya üretimi yapan sanıyorum tek belediyeyiz. Emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum” diye konuştu.