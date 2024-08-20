Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), başarılı operasyonlarına devam ediyor...

MİT'in başarılı operasyonuna Irak/Hakurk'ta bir yenisi daha eklendi.

MİT, örgüt içindeki ajanlarından, Sema Cuya Çevlik kod terörist Zilan Azak’ın bir süredir örgütün drone'lu saldırılarında yer aldığını öğrendi.

MİT, sahadan intikal eden bilgilerin neticesinde de adım adım takip ettiği terörist Zilan Azak’a yönelik operasyon kararı aldı.

YERİ TESPİT EDİLDİ, ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

PKK/KCK mensubu Zilan Azak’ın nokta yeri, MİT’in örgüt içerisindeki saha ajanları vasıtasıyla tespit edildi.

Türkiye’ye yönelik istihbarat toplama, keşif/gözetleme ve drone'lu saldırı faaliyetlerinde yer alan terörist, MİT’in düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

TERÖRİST ZİLAN AZAK KİMDİR

Sema Cuya Çevlik kod adlı terörist Zilan Azak, 2015 yılında, üniversite eğitimini yarıda bırakıp PKK/KCK saflarına katıldı. Irak/Gare’de silahlı eğitim aldı.

Hakkında teröre destek vermekten nitelikli yakalama kaydı bulunan Zilan Azak, Hakurk bölgesinde ağır silah taburunda faaliyet gösterdi.

Azak, örgüt yöneticileri tarafından son olarak istihbarat toplama, keşif/gözetleme ve dron faaliyetlerinde kullanılmak üzere görevlendirildi.