Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), teröre karşı sınır ötsindeki başarılı operasyonlarına bir yenisini ekledi. PKK/KCK'nın sözde Şilan Guyi Akademisi sorumlusu Ali Xebat kod Erdinç Bolcal, nokta operasyonla Süleymaniye’de etkisiz hale getirildi.

Bolcal’ın, Irak’da, PKK tarafından Türkiye’ye ve güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen eylemlerde yer alacak teröristlere ideolojik ve askeri eğitimler verdiği öğrenildi.

ELEBAŞLARININ ÜSTÜ TEK TEK ÇİZİliYOR

Ali Xebat kod Erdinç Bolcal, Irak Süleymaniye-Kerkük bölgesinde yer alan PKK/KCK Şilan Guyi Akademisi sözde sorumlusuydu. Terör örgütü adına İstanbul, İzmir gibi büyükşehirlerde ideolojik eğitim veren Erdinç Bolcal aynı zamanda gençlere yönelik yaptığı propaganda ve baskı çalışmaları ile onları PKK’nın kırsal kadrolarına katmak için çalışmalarda da bulunuyordu.

Uzun süre örgüt adına faaliyet yürüten terörist Bolcal, Kuzey Irak’a geçiş yaparak sorumlu bir şekilde silahlı faaliyetleri yürütmeye başladı. Süleymaniye ve Kerkük alanlarında sözde tabur komutanlığı ve akademi sorumluluğu faaliyetlerinde bulundu.