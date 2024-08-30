İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin, yaptığı açıklamada yeni destekleme modeli hakkında bilgiler verdi.

29.08.2024 tarih ve 32647 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile birçok ilki barındıran Bitkisel Üretimde Yeni Destekleme Modelinin hayata geçirildiğini belirten Hayrullah Göktekin, "Söz konusu karar ile ilk defa bitkisel üretim destekleri 3 yıllık olarak ilk defa üretim döneminden önce açıklanmıştır.Destek kalemlerinde sadeleştirmeye gidilmiş olup bitkisel üretim yapan ve ÇKS'ye kaydı olan tüm üreticiler destekten faydalanabilecek, üretim planlaması kapsamındaki stratejik ürünlere ilave destek verilecektir. Ayrıca Çorum'un da içinde bulunduğu süt havzası içerisindeyem bitkileri desteklemelerinde %50 ilave destek sağlanacak, destek tutarları her yıl güncellenecektir" dedi.

Bu kararla çiftçilerin üretime karar vermeden önce ne kadar destek alacağını bileceğini ve planlı üretimin getirdiği avantajlardan yararlanacağını kaydeden Göktekin, "Bununla beraber aynı tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik ile Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği de güncellendi. Söz konusu yönetmeliğe göre;Yapılacak iş birliği protokolü ile süresi, uygulanacak iller, görev ve sorumlulukları Bakanlıkça belirlenmek üzere Türkiye Ziraat Odaları Birliği ve Ziraat Odaları sistemden yararlandırılabilecek.

ÇKS başvuruları 01.09.2024 tarihi ile 31.12.2024 tarihleri arasında alınacak, üretim bilgilerinin güncellenmesi ise 15.03.2024-15.04.2024 tarihleri arasında yapılabilecek.

Birinci üretim için ÇKS başvurusu bulunan çiftçiler, üretim yılına ait sonraki ürün ekim/dikimlerine ilişkin beyanlarını 30.06.2024 tarihine kadar yapabilecek. Çiftçi Kayıt Formu üzerinde daha önceden arazi sulama durumu "kuru" olarak beyan edilen parsellerin "sulu" olarak değiştirilmesi halinde yetkili kurum/kuruluşlardan sulama durumunu gösterir belge istenecek. Taahhütname askı süresi 15.07.2024-30.07.2024 tarihleri arasında olup taahhütname ile kullanılacak parselin tamamı kullanılacaksa ilgili yerin işaretlenmesi yeterli olacak ve tüm hisselerin yazılmasına gerek kalmayacak ve taahhütnameler artık 5 yıllık olarak hazırlanabilecek. Planlı üretime uygun olmayarak beyan veren kişilere planlı üretim formu (Ek-8) tanzim edilerek doldurulması sağlanacaktır" ifadelerini kullandı.

Göktekin açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

"Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için süresi içinde dileyen üreticilerimiz başvurularını e-devlet uygulaması üzerinden yapabilecek, dileyen üreticilerimiz ise il/ilçe Müdürlüklerimizi ziyaret ederek kaydını gerçekleştirebileceklerdir. Öte yandan 'TARIMCEBİMDE' uygulaması üzerinden de başvurular yapılabilecektir. Tüm çiftçilerimize bereketli kazançlar, bol ürünler diliyorum."