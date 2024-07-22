İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri asayişi ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce 12-19 Temmuz 2024 tarihleri arasıyürütülen çalışmalarda İl Merkezinde 44 adet sabit-seyir halinde ve umuma açık yer üzerinde uygulama yapılırken bu uygulamalarda 22 kahvehane/kıraathane, 14 kafe, 21 çay ocağı, 8 oyun salonu ve 11 otopark kontrol edildi. Denetimlerde 2.243 şahıs sorgulanırken 6 aranan şahıs yakalandı.

Şok uygulamalarda 8 ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkı tabanca ve 5 tüfek olmak üzere toplam 17 adet ateşli silah, 8 adet kesici ve delici alet, 12 adet şarjör, 250 adet fişek, 222 adet sentetik ecza maddesi, 5,72 gram bonzai ele geçirildi.

973 aracın kontrol edildiği denetimlerde 7 araca 178.470 TL idari para cezası uygulanırken 1 araç trafikten men edildi.