İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri asayişi ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce 12-19 Temmuz 2024 tarihleri arasıyürütülen çalışmalarda İl Merkezinde 44 adet sabit-seyir halinde ve umuma açık yer üzerinde uygulama yapılırken bu uygulamalarda 22 kahvehane/kıraathane, 14 kafe, 21 çay ocağı, 8 oyun salonu ve 11 otopark kontrol edildi. Denetimlerde 2.243 şahıs sorgulanırken 6 aranan şahıs yakalandı.

Şok uygulamalarda 8 ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkı tabanca ve 5 tüfek olmak üzere toplam 17 adet ateşli silah, 8 adet kesici ve delici alet, 12 adet şarjör, 250 adet fişek, 222 adet sentetik ecza maddesi, 5,72 gram bonzai ele geçirildi.

Dikkatsizlik kazaya neden oldu Dikkatsizlik kazaya neden oldu

973 aracın kontrol edildiği denetimlerde 7 araca 178.470 TL idari para cezası uygulanırken 1 araç trafikten men edildi. 

Editör: Çorum Hakimiyet