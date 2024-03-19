Çorum İl Emniyet Müdürlüğü'nün asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 08 Mart-15 Mart tarihleri arasında yapılan şok uygulamalar ile şüphe ve ihbar üzerine yapılan çalışmalar neticesinde çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yapılan uygulamalar son bir hafta içerisinde 9 ruhsatsız tabanca, 5 tüfek, 6 kuru sıkı tabanca ve 8 kesici ve delici alet olmak üzere toplam 28 adet silah, 15 adet şarjör, 238 adet fişek, 35 adet sentetik ecza maddesi, 20 gram esrar, 32,68 gram bonzai maddesi ile 129 adet iskambil kağıdı ve 2 bin 800 lira para ele geçirildi.