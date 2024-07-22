Çorum İl Emniyet Müdürlüğünün aranan ve kayıp şahıslara yönelik çalışmaları devam ediyor.

İl Merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce 15-22 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 2 hırsızlık ve 2’de dolandırıcılık suçlarından olmak üzere toplam 20 şahıs yakalandı.

Çalışmalarda ayrıca 3 kadın ve 4 erkek olmak üzere haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan şahısların tamamı bulundu.