İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce 24–31 Ekim 2025 tarihleri arasında İl Merkezinde 117 adet sabit-seyir halinde ve umuma açık yerlerde yapılan uygulamalarda 26 kahvehane/kıraathane, 26 kafe, 24 çay ocağı, 11 oyun salonu ve 12 otopark kontrol edildi.

3 bin 866 şahısın sorgulandığı uygulamalarda 6 aranan şahıs yakalanırken, 9 adet ateşli silah (5 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 3 tüfek), 1 adet kesici alet, 6 adet şarjör,
148 adet fişek (145 adet tabanca fişeği, ve 3 adet av fişeği), 94 adet sentetik ecza, 31.49 gr bonzai, 11 adet bandrolsüz viski ele geçirildi.
2 bin 575 aracın kontrol edildiği uygulamalarda 3 araç sürücüsüne idari para cezası kesildi.

Muhabir: Çorum Hakimiyet