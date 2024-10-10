Çorum’un Kargı ilçesi Halılar köyü nüfusuna kayıtlı polis memuru Erdem Yaman yakalandığı hastalığa yenik düşerek, hayatını kaybetti.

İstanbul Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli Polis Memuru Erdem Yaman’ın yaklaşık 8 ay önce kanser hastalığı teşhisi ile tedavi görmeye başladığı öğrenildi. Erdem Yaman, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Merhumun cenazesi Kabataş Fındıklı Molla Celebi camiinde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defin edilmek üzere Çorum’a gönderilecek.

Merhumun cenazesi yarın (11 Ekim 2024 Cuma günü) Cuma Namazına müteakip Çorum ili Kargı ilçesi Halılar Köyü camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Halılar Köy Mezarlığına defin edilecek.