Beyoğlu’nda bulunan İstiklal Caddesi’nde bir şüpheli, polis memuruna bıçakla saldırdı.

Hastaneye kaldırılan polisin tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde duran bir polis memuruna kimliği öğrenilemeyen bir şahıs yavaşça yanaşarak bıçakla saldırdı. Şahıs saldırı sonrası olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Ensesinden bıçak darbesi alan polisin yardımına ilk önce zabıta memuru koştu. Yaralanan polis, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.



Polis saldırganı arıyor

Saldırı sonrası olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri harekete geçti. Hastaneye kaldırılan polis memurunun ise hayati tehlikesinin olmadığı ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.



Saldırı anı kamerada

Polis memurunun bıçaklı bir şüpheli tarafından saldırıya uğradığı o anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde saldırganın elindeki bıçakla polisin arkasından gelerek bıçakla saldırdığı ve sonrasında koşarak uzaklaştığı görülüyor.