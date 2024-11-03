İstanbul​ Avcılar’da gece saatlerinde film sahnelerini aratmayan kovalamaca​ meydana geldi. İddiaya göre Ambarlı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde devriye görevi yapan yunus polisi ekibi, şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi. Otomobil sürücüsü A.Y., polisin “dur” ihtarına uymayarak kaçmaya başlarken şahıs ile ekipler arasında kovalamaca yaşandı.

KAZA YAPARAK DURDU

A.Y., Denizköşkler Mahallesi, Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerindeki birçok araca çarpıp kaçmaya devam etti. Son olarak Merkez Mahallesi’ne kadar devam eden kovalamaca, şahsın önce bir taksiye ardından ise ağaca çarpması ile son buldu. A.Y., polis​ ekipleri tarafından gözaltına alınırken şahsın alkollü olduğu belirlendi.