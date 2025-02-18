Çorum’da polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan şahıs, yaşanan kovalamaca neticesinde yakalandı.

Şahsın üzerinden 1 adet ruhsatsız tabanca çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Küçük Abdullah Caddesi’nde polis ekipleri tarafından yapılan denetim sırasında "dur" ihtarına uymayan G.C. isimli şahıs aracıyla kaçmaya başladı.

Polis ekipleri tarafından takibe alınan şahıs, yaya olarak uzaklaşmaya çalışırken yakalandı.

Şahsın üzerinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet fişek ele geçirildi. Polis merkezine götürülen şahsa 2 bin TL trafik cezası uygulandı.