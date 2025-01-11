Çorum 'da polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan ve kovalamaca sonucu yakalanan otomobil sürücüsüne 30 bin 200 lira ceza uygulandı.

Mücahit K. idaresindeki 06 EYM 87 plakalı otomobil, Gülabibey Mahallesi Kapaklı 1. Cadde'de, polisin "dur" ihtarına uymayarak ters yönde kaçmaya başladı.

Otomobil, kovalamaca sonucu Kale Mahallesi Meram 1. Sokak'ta yakalandı.

Sürücüye "dur ihtarına uymamak", "ters yöne girmek", "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" ve "yetersiz belge ile araç kullanmak" suçlarından 30 bin 200 lira ceza kesildi.