Çorum'da yapılan şok uygulamalarda haklarında arama kararı bulunan 6 kişi yakalandı.

Uygulamalar sonucunda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 05-12 Temmuz tarihlerinde yapılan şok uygulamalar ile şüphe ve ihbar üzerine yapılan çalışmalar neticesinde, 2 bin 513 şahsın GBT kontrolü yapıldı.

Yapılan uygulamalar sırasında haklarında çeşitli mahkemeler tarafından arama kararı bulunan 6 şahıs yakalanırken, 5 ruhsatsız tabanca, 4 tüfek, 4 kuru sıkı tabanca, 1 adet havalı tüfek, 7 kesici ve delici alet olmak üzere toplam 21 adet silah, 216 adet fişek, 9 adet şarjör, 70 adet sentetik ecza, 2 adet extacy, 37,56 gram bonzai, 2,3 gram metamfetamin ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce yapılan denetimlerde 49 umuma açık mekan, 23 kahvehane/kıraathane, 15 kafe, 22 çay ocağı, 9 oyun salonu ve 11 otopark kontrol edilirken, trafik ekipleri tarafından kontrol edilen bin 118 araçtan 12 araca 219 bin 265 TL idari para cezası uygulandı

. Teknik noksanları bulunan iki araç ise trafikten men edildi.