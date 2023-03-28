AK Parti’nin 54 kişilik listesi belli oldu

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan 28. Dönem Milletvekilliği Seçimlerinde, Çorum'dan Ak Parti Milletvekili aday adaylığı için başvuran 54 isim belli oldu.
İşte AK Parti’nin 54 kişilik aday adayı listesi:
Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2023, 05:24
AK Parti’den aday adaylığı için 54 isim başvurdu.
14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan 28. Dönem Milletvekilliği Seçimlerinde, Çorum'dan Ak Parti Milletvekili aday adaylığı için başvuran 54 isim belli oldu.
İşte AK Parti’nin 54 kişilik aday adayı listesi:
Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2023, 05:24