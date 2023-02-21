‘Çirkin yakıştırmayı CHP’ye aynen iade ediyoruz’

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, geçtiğimiz günlerde depremle ilgili “Asrın felaketi Erdoğan” başlıklı açıklama yapan CHP İl Başkanı Ümit Er’e tepki gösterdi. Ahlatcı, “Ülkemizin geçirdiği bu zor süreçte CHP tarafından yapılan açıklama siyasi çıkar elde etmeye yönelik çirkin bir açıklama olup CHP’nin bu siyasetine olsa olsa siyasi bir felaket denebilir.” dedi.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem sonrası tüm Türkiye’de olduğu gibi Çorum’da da vatandaşların birlik ve dayanışma örneği sergilediğini belirten AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, “Biz de il teşkilatı olarak hemen depremin akabinde adıyaman merkez ve tut ilçesine yönelik olarak tüm teşkilat mensuplarımızla beraber bölgeye intikal ederek yardım çalışmalarının koordinesinde ve bizzat dağıtımında yer aldık” ifadelerini kullandı.

‘KILIÇDAROĞLU VE CHP’Sİ SİYASİ BİR FELAKETTİR’

Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremle ilgili CHP İl Başkanı Ümit Er’in “Asrın felaketi Erdoğan” şeklinde basın açıklaması yaptığını hatırlatan Ahlatcı, “Çirkin yakıştırmayı sahiplerine aynen iade ediyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, Sayın Recep Tayyip Erdoğan karşısında tam 15 seçim kaybetmiş olan bir partinin il başkanlığınca yapılan açıklama aynı zamanda asrın felaketinde yaşamlarını yitiren 40 bini aşkın vatandaşımızın ve yaralı kardeşlerimizin de aziz hatıralarına yapılmış çirkin bir saldırıdır. İnsanlarımızın acılarından dahi siyasi çıkar elde etmek için yapılan bu açıklamayı şiddetle lanetliyoruz. Ülkemizin geçirdiği bu zor süreçte CHP tarafından yapılan açıklama, siyasi çıkar elde etmeye yönelik çirkin bir açıklama olup CHP’nin bu siyasetine olsa olsa siyasi bir felaket denebilir. Bu kapsamda, Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP’si ülkemizin gördüğü en büyük siyasi felakettir.” açıklamasında bulundu.

‘DEPREM BÖLGELERİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜME KARŞI ÇIKAN CHP’LİLERDİR’

Depremin olduğu ilk günden itibaren devletin tüm kurumlarıyla vatandaşın yanında yer aldığını ifade eden Ahlatcı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Tüm görevliler gecelerini gündüzlerini katarak bir canı kurtarma gayreti içerisinde çabalarken, hatırlayınız Kemal Kılıçdaroğlu depremin abartıldığını dahi beyan etmiştir. Kendilerini Atatürk’ün izinde Türkiye'nin kurucu partisi olarak tanımlayan Kılıçdaroğlu, yanına Türkiye Cumhuriyetini bölmek ve parçalamak amacında olan terör örgütünün siyasi uzantısının eş başkanınıda alarak depremde devletin çöktüğü söylemlerine sessiz kalmış adeta destek vermiştir. Türkiye Cumhuriyeti devleti büyük bir devlettir ve aziz milleti ile beraber hiçbir güç ona diz çöktüremeyecektir. Deprem bölgelerinde yapılmaya çalışılan kentsel dönüşüme karşı kampanya başlatanlar, CHP’li belediyeler ve yandaşlarıdır. Bunları milletimiz unutmayacaktır.

KHK ile atılan FETÖ’cüleri af edeceğim diyen Kılıçdaroğlu’dur. Milletimizin gurur duyduğu İHA’larımıza dokunacağız diyenlerle masalarda oturup poz veren Kılıçdaroğlu’dur. Kılıçdaroğlu ve CHP'si bu noktadan sonra Türk milleti nezdinde siyasi bir enkaz haline gelmiştir.

‘GEREKEN CEVAP SANDIKTA VERİLECEK’

Gün birlik olma yaralarını sarma zamanıdır. Acılarımız üzerinden siyasi çıkar sağlamayı bırakıp kardeş olma zamanıdır. CHP’nin Çorum il örgütüne naçizane tavsiyemiz, ellerine tutuşturulan kağıtlardan basın açıklamaları yapmak yerine tüm teşkilatlarını toplayarak deprem bölgesinde yer alan insanlarımızın yanlarına koşmaları yaralarının salınmasına yardımcı olmalarıdır. “Deprem asrın felaketi değildir, asrın felaketi Erdoğan”dır iğrenç yakıştırmasını yapan CHP'ye 2023 seçimlerinde sağduyulu ve aziz milletimizle beraber gereken cevabı vereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın.” (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2023, 10:55