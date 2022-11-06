“Derdimiz makam değil vatan”

Milliyetçi Hareket Partisi (MYK) Kürşat Azkur, dertlerinin makam değil vatan olduğunu söyledi.

MHP Genel Merkezi tarafından hayata geçirilen “Adım Adım 2023 Benim Köyüm” projesi çerçevesinde MHP MYK Üyeleri Kürşat Azkur ve Hüseyin Edis, İskilip ilçesine bağlı Kayağzı köyünde vatandaşlarla bir araya geldi.

Köy meydanında bir konuşma yapan MYK Üyesi Azkur, “MHP Genel Merkezi olarak önce bölge toplantıları ardından Ankara’da düzenlenen “Analar Bacılar Kurultayı” ardından Ülkü Ocakları Genel Merkezi tarafından Gençlik Kurultay’ı düzenledik. Salgın dönemine rağmen bunlar gerçekleştirdik. Ülkücüleri Ankara sokakları almamıştır. Çok büyük kalabalıklarla hareketimize teveccüh devam ediyor. “Adım Adım 2023” programı çerçevesinde ise genel merkezimiz tarafından görevlendirilen milletvekillerimiz, MYK ve üst düzey parti yöneticileri illerimizi ziyaret ediyor” dedi

MHP’nin bunları yaparken herhangi bir makam derdiyle değil, vatan derdiyle sahaya çıkarak milletle bir araya gelerek kucaklaştığını dile getiren Azkur, “Derdimiz vatandır, makam değildir” diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i de eleştiren Azkur, “Türkiye’de erken seçim var dediler. Bunu bir haft birisi söyledi diğer hafta birisi. Türkiye yönetilemiyor, battı, yıkıldı ve mahvoldu dediler. Türkiye’de erken seçim olmalı mı olmalı mı? MHP çıktı, seçimler zamanın da yapılacak dedi ve bakın bugün seçim zamanında yapılacak. Kim doğruyu söylüyor. Görüyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Toplantıya MHP Merkez İlçe Başkanı Reşit Keleş, İskilip İlçe Başkanı Ali Alıcı, Bayat İlçe Başkanı Bekir Güngör, İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük ve parti yöneticileri de katıldı. (İHA)