İYİ Parti’de Erkan Yıldız dönemi

M.BURAK YALÇIN

İYİ Parti 3. Olağan İl Kongresi bugün gerçekleştirildi. İki listenin yarıştığı seçimde 294 oy alan Erkan Yıldız İYİ Parti’nin yeni il başkanı oldu. Rakibi Av. Muhsin Kocasaraç ise 213 oy da kaldı.

Çırağan Düğün Salonu’nda gerçekleşen kongreye İYİ Parti Ankara Milletvekili Prof. Dr. Ayhan Altıntaş, Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, CHP İl Başkanı Ümit Er ile Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Demokrat Parti İl Başkanı Ahmet Damar, DEVA Partisi İl Başkanı Elvan Can Çabuk, Gelecek Partisi Merkez İlçe Başkanı Muhammed Taha Derin, TDP İl Başkanı İsmail Koparan ve çok sayıda partili katıldı.

Kongrenin divan başkanlığına İYİ Parti Ankara Milletvekili Prof. Dr. Ayhan Altıntaş seçilirken, divan üyeliklerine ise Daver Eker, Sinem Sarı, Hakan Tekercioğlu ve Haydar Çiftçi yer aldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından da açış konuşmalarına geçildi.

Salona hitaben konuşma yapan divan başkanı İYİ Parti Ankara Milletvekili Prof. Dr. Ayhan Altıntaş, Çorum’un Anadolu’nun en önemli şehirlerinden birisi olduğunu ve son 20 yıl da büyük atılımlar yaptığını söyledi.

Çorum’un ulaşım imkanlarının artılması gerektiğini ifade eden Ayhan Altıntaş, “Bunun için demiryolu, havayolu ve karayolu ulaşımının iyileştirilmesi gerekiyor. Havaalanı ve demiryolunun yapılması lazım. İktidar muhalefet bu konuda işbirliği yapmalı. Bu konuları AK Partili arkadaşlara da ilettim. Tamamlarlarsa kendileri yapmış olur tamamlamazlarsa biz Millet İttifakı olarak iktidara geldiğimizde yapacağız” dedi.

İl başkan adaylarının konuşmalarının ardından ise seçime geçildi.

Eski İl Başkanı Bekir Özsaçmacı’nın milletvekili aday adayı olacağı için yeniden aday olmadığı kongrede Erkan Yıldız ile Av. Muhsin Kocasaraç yarıştı.

294 oy alan Erkan Yıldız İYİ Parti’nin yeni il başkanı olurken, Av. Muhsin Kocasaraç ise 213 oy da kaldı.

Erkan Yıldız’ın yönetimi ise şu isimlerden oluştu: “Daver Eker, Haydar Çiftçi, Bilgin Sucu, Ömer Köşkerler, Eyüp Özturan, Yavuz Uygur, Özcan Gökdere, Attila Yılmazer, İslam Çağrı Çağlayan, Birol Tonga, İsmail Erdoğan, Çağlar Yasin Şimşek, İsmail Akyol, İbrahim Kuzan, İlhan Taşkın, Süleyman Arda Afat, Meral Özeşer, Sinem Sarı, Ebru Üstün, Menekşe Fakı, Nurhayat Karakoç, İlknur Coşkuner, Refiye Mert, Hülya Erikli, Dilek Tatar, Şehnaz Karakaya, Necip Barış Yüce, Erol İnaç, Berkay Hodul, Ali Rıza Ceylaner, Hayrettin Ayancı.”

Genel merkez üst kurul delegelerinde ise Bekir Özsaçmacı, Abdulkadir Şahiner, Erkan Yıldız, Kemalettin Şahin, Hakan Tekercioğlu, Meral Özeşer ve Ayşe Odabaş yer aldı.

Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2023, 17:28