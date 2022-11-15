Özgür Özel Çorum’a geliyor

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel ile Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, 18 Kasım 2022 Cuma günü Çorum’a gelecek.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız’ın verdiği bilgiye göre, Özel ve Bulut, saat 13.30’da parti binasında basın toplantısı düzenleyerek gündeme ilişkin bazı açıklamalarda bulunacak.

Daha sonra ise saat 14.30’da Çırağan Sarayı’nda “Cumhuriyetin 2. Yüzyılına Çağrı” hakkında partililerle söyleşi programı düzenlenecek. Söyleşinin ardından da esnaf ziyaretleri yapılacak.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, etkinliklere tüm partilileri ve Çorum halkını davet etti. (Haber Merkezi)