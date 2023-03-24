Partiler ve adayları

MUSTAFA BURAK YALÇIN

Partilerde milletvekili aday adaylığı başvuru süreci sona erdi. Çorum’da AK Parti’de 54, CHP’de 20, MHP’de 22, İYİ Parti’de 6, SP’de 9, DEVA’da 6, Yeniden Refah’ta ise 13 kişi başvuru yaptı.

AK PARTİ’YE 54 KİŞİ BAŞVURDU

AK Parti Genel Merkezi ve Çorum İl Başkanlığı’na milletvekili aday adaylığı için toplam 54 isim resmi müracaatta bulundu.

Liste talebimizle ilgili AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay’a ulaştık fakat olumlu bir dönüş alamadık.

ADAY ADAYLARI TEŞKİLAT KANTARINA ÇIKACAK

Öte yandan AK Parti’den aday adayı olanlar için bugün temayül yoklaması yapılacak.

Saat 10.00 ile 16.00 arası Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşecek olan temayülden birinci çıkan adayın mülakat için Ankara’ya çağrılacağı konuşuluyor.

MHP İNCE ELEYİP SIK DOKUYOR

Cumhur İttifakı ortağı MHP’ye 22 kişi aday adaylığı için başvuruda bulundu. MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın’ın MHP listelerine sızma girişimi açıklamasını hatırlatarak, genel merkezin titiz bir çalışma yaptığını, listenin tamamını sonraki günlerde kamuoyu ile paylaşacaklarını aktardı.

Partilerin aday adayları listesi şu şekilde:

CHP: Ahmet Yüksel Bellek, Ali Rıza Suludere, Burçin Solmaz Polat, Dinçer Solmaz, Hasan Eray Tüfekçi, Ertan Yaşar, Halis Durkaya, Mehmet Tahtasız, Mehmet Yolyapar, Nejdeet Sülünoğlu, Orhan Ateş, Habip Akdoğan, Recep Bacı, Sadık Eral, Talip Eken, Levent Çöphüseyinoğlu, Cengiz Atlas, Özgür Kılıç, Yusuf Suna, Feridun Ayvazoğlu

İYİ Parti: Bekir Özsaçmacı, Sinem Sarı, Fatih Mehmet Arslan, Günay Çimen, Melahat Özoğlu, Abdullah Karaman, Abdullah Mutlu Tokgöz

DEVA Partisi: Elvan Can Çabuk, Halil Afşar, Mustafa Volkan Yücelen, Yunus Battal, Osman Tokatlı, Zehra Sucu Benli

Saadet Partisi: İbrahim Zorlu, Kemal Kurt, Şuayip Sarı, İbrahim Can Kahve, Mahmut Bulut, Seyit Ahmet Güher, Mehmet Gül, Osman Kurşun, Fahrettin Şeherli

Yeniden Refah Partisi: Mehmet Aşıla, Yasin Güler, Ömer Karslı, Muhammed Emin Zorlu, Murat Çatalpelit, Reha Kürkcü, Ömer Ayhan Taran, Suat Ardıç, Mithat Şahin, Ferhat Yeğen, Savaş Şimşek, Osman Vargeloğlu, Ali Hasdemir

Gelecek Partisi: Rumi Bekiroğlu, Gökhan Külcü, Nergis Sonlu

(Gelecek Partisi’nde başvuru sürecinin 28 Mart’ta sona ereceği belirtildi)

Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2023, 18:36