'Seçimler zamanında yapılmalı'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Ümit Er, seçimlerin zamanında yapılacağını ifade etti.

Parti binasında basın açıklaması yapan CHP İl Başkanı Ümit Er, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 10 ilde yıkıma neden olan depremlerden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, “Acımız tarifsiz. Deprem felaketinde yaşamını yitiren tüm yurttaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz” dedi.

Er, 6 Şubat'ta yaşanan depremin ardından Cumhuriyet Halk Partisi olarak Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde, "Bu felaketi dayanışma içinde aşacağız" diyerek yola çıktıklarını ve o günden bu yana yaraları sarmak için özverili bir çalışma sürdürdüklerini söyledi.

Devleti yönetme sorumluluğunu üstlenen iktidarın, depremin ilk anlarından itibaren koordinasyonu sağlayamadığını belirten Er; “En kritik saatler olan ilk 48 saatte deprem bölgelerine müdahalede geç kalınmış, vatandaşlarımızın enkaz altında can vermelerine seyirci kalınmıştır. Beceriksizlikleri on binlerce insanımızın canına mal olmuştur. İnsanlarımız enkaz altında inlerken, eğitimli ve deneyimli kahraman Mehmetçiğimiz kışlalarında bekletilmiştir. Tüm yardım ve kurtarma faaliyetlerinin koordine edildiği sosyal medyaya yasak getirilmiş, ağırlaştırılmıştır. Bununla da kalmayıp soru soran gençler, gazeteciler, bilim insanları gözaltına alınmıştır. Enkaza yardıma koşan kurumlara zorluklar çıkarılmıştır." dedi.

Deprem bölgelerinde hükümetin arama-kurtarma faaliyetlerini koordine edemediğini iddia eden Er; “Bu ağır yıkıma rağmen bir kişi bile istifa etmemiştir.” şeklinde konuştu.

Üniversitelerin açılması gerektiğini aktaran Er; “Sorgusuz sualsiz alınan uzaktan eğitim kararıyla gençlerimizin ve ülkemizin geleceği mahvedilmek istenmektedir. Bir kez daha çağrı yapıyoruz: Üniversiteler derhal açılmalı, öğrenciler yurtlarına dönmelidir.” ifadelerini kullandı.

Anayasa’ya göre seçimlerin savaş dışında ertelenemeyeceğini bu yüzden zamanında yapılacağını kaydeden Er; “Buradan halkımıza bir kez daha açık ve net söylüyoruz: Seçimler zamanında olacaktır. Devletin tüm kurumlarının bu gerçeği iyi bilmesi gerekmektedir. Anayasamızın ilgili maddeleri açıktır: Seçim savaş dışında ertelenemez. Savaş durumunda bile kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi alır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de, YSK'nın da afet halinde seçimi erteleme diye bir yetkisi yoktur. Yüksek Seçim Kurulu'nun böyle bir şey talep etmesi, demokrasiye darbe girişimi olacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz bu tür bir girişimi bu şekilde ele alacağız.” diye konuştu.

Yeni bir zihniyetle, dürüst ekiplerle, ahlaklı siyasetle, doğru kullanılan kaynaklarla, Türkiye'yi hızla toparlayacaklarını belirten Er; “Yeni bir çizgi çekeceğiz. Kaybedecek bir dakikamız bile yok. Şehirlerimizi yeniden inşa edeceğiz. İmar aflarına son vereceğiz. Ülkemizi yalandan, hırsızlıktan ve liyakatsizlikten arındıracağız. Bizi biz yapan değerlerimize, ahlâkımıza, vicdanımıza sarılacağız. Akla ve bilime uyacağız. Refah dolu bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Son olarak CHP İl Teşkilatı olarak depremzedelere yardımlara devam ettiklerini dile getiren Er, “İlk olarak gıda yardımlarını gönderdik. Sonrasında ise 4 tır dolusu yakacak gönderdik. Bölgeye yardım malzemeleri göndermeye devam edeceğiz” dedi.