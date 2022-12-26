‘Sorun asgari ücret değil, alım gücünün düşüklüğüdür’

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Çorum İl Başkanı Elvan Can Çabuk, 2023 yılında uygulanacak asgari ücretin 8 bin 500 TL olarak belirlenmesi ile birlikte maliyetlerin artacağını ve işveren ile esnafın ürünlerine yeni zam uygulayacağını ve bu durumun enflasyonu daha da yükselteceğini belirtti.

Maliyetlerden kaynaklı işverenlerin işçi çıkartmaya kadar gideceğini kaydeden Elvan Can Çabuk, artan zamlardan ötürü de enflasyon karşısında yapılan artışın çalışanın cebine girmeden eriyeceğini savundu.

Bugün en ucuz ev kiralarının 2-3 bin lira civarında olduğunu hatırlatan Çabuk, “Yapılan bu artış, enflasyon oranının çok çok altında. Enflasyon yüzde 200’lere ulaşmışken belirlenen yeni asgari ücret maalesef hem bu enflasyonun altında kalmıştır hem de yeni zamların habercisi olmuştur”dedi.

Bugünkü enflasyon oranın karşısında belirlenen yeni asgari ücretin çalışanın beklentisini karşılamadığını ifade eden Çabuk, yapılan bu zammın şimdiden gıdadan, giyime, beyaz eşyadan mobilyaya, kira ve konut ücretlerine, yakıt gibi birçok tüketim kaleminde yeni zamlar getirmeye başlayacağını ve işçiyi, memuru, emekliyi iyice perişan edeceğini açıkladı.

Çarşıya pazara çıkan, doğalgaz faturası, elektrik faturası ödeyen herkesin artık gerçek enflasyonun yüzde 200’e ulaştığını rahatlıkla görebildiğini ifade den Çabuk, açıklamasına şöyle devam etti:

“Millet öyle bir hale getirildi ki; Adeta karnını zor doyurur halde. Hiçbir sosyal aktivite yok. Gençlerimiz eğitimlerini bitirir bitirmez, adalet ve ekonomik gibi gelecek kaygısı yüzünden yurtdışı halleri içindeler. İşverenler birikimleri ile ayakları üzerinde durmaya çalışıyor. İşveren ‘ben bu yükün altından kalkamıyorum, ağır geliyor’ diyerek işçi çıkarmaya gidebilir. Böyle olunca da hem işsizlik artar hem de iş gücü azalacağı gibi üretiminde düşmesine neden olabilir. Öncellikle bunları düşünmeliyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ekonomiyi kötü yöneten hükümet temsilcileri yerine hedef gösterip dikkatleri üzerinden uzaklaştırdığı, fırsatçı diye ifade ettiği işletmelere, özelliklede gıda firmaları asgari ücret artışı ile işçilik maliyet artışları yüzünden elinde olmayan sebeplerden ötürü üreticiden, dağıtıcıya kadar zam geçişi yapmak zorunda kalıyorlar. Burada vatandaşlarımızı, elinde olmayan sebeplerden ötürü fiyat artışlarına karşılık işletmelerimize değil, ekonomiyi yönetemeyen vatandaşının ekonomik özgürlüğünü alan hükümete sandıkta tepki vermeye davet ediyorum. Bu zamların tüketiciye yansımamasını azaltmak amaçlı, hükümetin işverenlere acil artışlar oranında yeni destekler vermesi bu artışları azaltacaktır ve yeni zamlar gelmesine engel olup belki asgari ücretlinin iyi kötü geçinmesine fayda sağlayacaktır. Sayın Genel Başkanımız Ali Babacan’ında açıkladığı gibi, asgari ücret en az gerçek enflasyon artı refah payı kadar artırılmalıydı. Bu yapılmayınca milyonlarca insan, gelir kaybıyla yoksullukla karşı karşıya bırakıldı. Eğer bu hükümet, bu yükün altından kalkamıyorsa bırakıp gitmelidir. Sorun asgari ücret zammı değil, alım gücünün düşüklüğüdür.” (Haber Merkezi)