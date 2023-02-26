MUSTAFA BURAK YALÇIN

İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu’nun geçtiğimiz günlerde deprem bölgesiyle ilgili sosyal medyada yapmış olduğu “Şov yapanlar, provokasyon peşinde koşanlar gitti, devletimiz bölgede” paylaşımına tepki gösterdi. Yıldız, “Depremzedelerin sorunlarını, taleplerini gündeme getirenleri şov yapmakla suçlamayı bırakın da acılı ailelerin sesine kulak verin. Deprem bölgesinde halkımız konteyner, çadır, soba, yakacak gibi bir yığın eksiklik yaşarken, yakınlarını enkazdan çıkaramazken, vefat edenlerini toprağa verecek yer bulamazken lütfen daha fazla konuşmayın da gereğini yerine getirin” dedi.

KAVUNCU NE DEMİŞTİ?

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, geçtiğimiz günlerde devletin deprem bölgesindeki çalışmalarını paylaşarak, “Şov yapanlar, provokasyon peşinde koşanlar gitti, devletimiz bölgede” ifadelerini kullanarak, yaraların sarılıncaya kadar devletin tüm imkanlarıyla bölgede olduğunu söylemişti.

Milletvekili Kavuncu’nun bu paylaşımıyla ilgili İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız açıklama yaptı.

İLK GÜNDEN İTİBAREN BÖLGEDE OLAN KAVUNCU’YA “NEREDEYDİN?” DİYE SORDU

Erkan Yıldız açıklamasında, depremin ilk gününden itibaren bölgede olan Kavuncu’ya, “İnsanlar enkaz altında çığlık atarken, insanlar aç ve açıkta kalırken neredeydiniz?” diye sordu.

‘BU ACILARIN VEBALİ BECERİKSİZ YÖNETİCİLERİN SIRTINDA’

Muhalefet partilerinin eleştirilerini “şov” olarak değerlendiren siyasilere tepki gösteren Yıldız, “Vatandaşımız can derdine düşmüşken, büyük acılar yaşarken şov yapanların Allah belasını versin. İktidarın beceriksizliği acıları katmerleştirdi. Bu insanların gözyaşları, şov yapanları boğacaktır. Bu gözyaşının, bu acıların vebali beceriksiz yöneticilerin sırtındadır” ifadelerini kullandı.

Yıldız, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Sen neredeydin, günlerce yoktun? Çorumlu hemşehrilerimiz yardım kampanyası düzenlerken neredeydin? Şov yapma. Bugüne kadar Çorum için, depremzedeler için ne yaptın sayın Kavuncu? Devlette bizim, millette bizim. Depremzedelerin sorunlarını, taleplerini gündeme getirenleri şov yapmakla suçlamayı bırakın da acılı ailelerin sesine kulak verin. Deprem bölgesinde halkımız konteyner, çadır, soba, yakacak gibi bir yığın eksiklik yaşarken, yakınlarını enkazdan çıkaramazken, vefat edenlerini toprağa verecek yer bulamazken lütfen daha fazla konuşmayın da gereğini yerine getirin.

‘BİR KİŞİ BİLE İSTİFA ETMEZ Mİ?’

Korkunun getirdiği inanılmaz bir kaçma hali var. Kimse sorumluluk almıyor, kimse inisiyatif almıyor. Bütün organizasyon bozuklukları, bütün keşmekeşin, bir Allah'ın kulunu istifaya sevk etmemesi de dikkat çekici bir diğer konu. Resmi rakamlara göre 43 binin üzerinde vatandaşımız hayatını kaybetti. Bir kişi istifa etmez mi? Edep ya hu.”

Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2023, 16:11