'Yalan siyasetine sığınanlara müsade etmedik'

MUSTAFA BURAK YALÇIN

Kamuoyunda Dezenformasyonla Mücadele Kanunu olarak bilinen "Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi yasalaştı.

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, kanunun yasalaşmasının ardından açıklama yaptı.

CHP’nin meclisi sabote ederek, bütün gayrimeşru yol ve yöntemleri denemek suretiyle engellemek istemelerine rağmen 340 Sıra Sayılı (Halk arasında Dezenformasyonla Mücadele kanunu) "Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni TBMM Genel Kurulu’nda kabul ederek yasalaştırdıklarını belirten Erol Kavuncu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Kanun ile, çocukların her türlü zarardan, istismardan korunması için, Çocuklara karşı İnternet ortamında işlenen suçların önlenmesine yönelik caydırıcı tedbirlerin alınması, sosyal medyada yapılan, yalan, yanlış, yaralayıcı saldırılara karşı, sosyal medya şirketlerinin, devletin yetkili mermilerine karşı sorumlu tutulması, dezenformasyonla mücadele: halkı yanıltıcı, tahrik edici, yaralayıcı gerçekdışı bilgiyi alenen, açıkca yaymanın suç olarak kabul edilerek cezalandırılması, internet Haber Sitelerinin (Her önüne gelenin hiçbir kanun ve kurala bağlı olmadan kurabildiği İnternet sitelerinin) Basın Kanununa tabi tutularak kayıt altına alınması ve işini yasalar çerçevesinde yapanlara bazı avantajlar sağlanması, sosyal ağ sağlayıcılarına ve basın kartına ilişkin bazı düzenlemeler vb. amaçlanmıştır.

CHP ve ittifak ortakları teklifin 29. maddesine niçin karşı çıkarak meclisi sabote etti ?

İşte, 29. Madde: “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma. Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak, kargaşa ve kaos çıkarmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni, genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi,kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Suçun failinin gerçek kimliğini gizlemek suretiyle veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde bu cezalar yarı oranında artırılır.”

Ülkemizin iç ve dış güvenliği ile ilgili yalan bilgileri paylaşanlara yaptırım getirilmesinden rahatsız oldular. Kamu düzeni, kamu barışı ve genel sağlığı hiçe sayanlar, bu konularda gerçek olmayan yalan bilgiler paylaşılabilmesini istedi. Sosyal medyanın tamamen hukuksuz, kuralsız, her türlü yalana, suistimale, hırsızlığa, bölücülüğe açık olarak kalsın dediler.

Cumhur İttifakı olarak yalan siyasetine sığınanlara müsade etmedik. Yalana özgürlük isteyen, “Sansür yasası” propagandası yapanların “yalan söyleme” özgürlükleri vatandaşlarımızın özgürlüklerinin başladığı yere kadardır. Sosyal medyada, bundan sonra terör propagandasına, kişilik haklarının ve özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesine geçit yok.”

Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2022, 12:55