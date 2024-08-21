Çorum Belediyesi çocuklara yönelik etkinlikler kapsamında Pony Club’ı Çorum’a getiriyor.

Vali Dağlı MHP heyetini ağırladı Vali Dağlı MHP heyetini ağırladı

Çocuklara küçük yaşta at sevgisini aşılamak amacıyla Türkiye Jokey Kulübü (TJK) iş birliğiyle Pony Club Çorum’da çocuklarla buluşacak.

Etkinliğe 4-14 yaş arası tüm çocukların katılabileceğini belirten Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, “Belediyemizin ev sahipliğinde 27-28 Ağustos tarihleri arasında Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilecek. Organizasyona katılan çocuklar Pony atlarıyla gezme fırsatının yanı sıra çeşitli aktivitelere de katılabilecekler.” dedi.  

Editör: Çorum Hakimiyet