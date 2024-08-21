Çorum Belediyesi çocuklara yönelik etkinlikler kapsamında Pony Club’ı Çorum’a getiriyor.
Çocuklara küçük yaşta at sevgisini aşılamak amacıyla Türkiye Jokey Kulübü (TJK) iş birliğiyle Pony Club Çorum’da çocuklarla buluşacak.
Etkinliğe 4-14 yaş arası tüm çocukların katılabileceğini belirten Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, “Belediyemizin ev sahipliğinde 27-28 Ağustos tarihleri arasında Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilecek. Organizasyona katılan çocuklar Pony atlarıyla gezme fırsatının yanı sıra çeşitli aktivitelere de katılabilecekler.” dedi.
Editör: Çorum Hakimiyet