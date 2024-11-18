Basketbol İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 10 Kasım Atatürk’ü anma küçükler kız erkek turnuvasında kızlarda Çorum Basketbol Yıldızları erkeklerde ise Gelişim Basketbol Kulübü B takımı birinci oldu.

Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen turnuvada erkekler ve kızlarda 4’er takım mücadele etti. Dört takımın tek devreli lig statüsünde mücadele ettiği küçük kızlar basketbolda üç maçınıda kazanan Çorum Basketbol Yıldızları takımı birinci olurken Gençlikspor A takımı ikinci Gelişim Basketbol takımı üçüncü Gençlikspor B takımı ise dördüncü oldu.

Dört takımın mücadele ettiği erkeklerde ise Gelişim Basketbol B takımı birinci olurken Çorum Basketbol Yıldızları takımı ikinci Gelişim Basketbol Kulübü A takımı üçüncü Vefaspor kulübü ise dördüncülük kupasının sahibi oldu.

Turnuvanın sonunda düzenlenen törenle dereceye giren takımlara kupaları verildi.