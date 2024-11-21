Kulüplü Büyük Erkekler Basketbol turnuvası yedi takımın mücadelesi ile başladı.

Çorum’dan beş takım ile Merzifon’dan iki takımın mücadele edeceği turnuvada maçlar Atatürk Spor Salonu ve Toki Spor Salonunda oynanıyor.

Turnuvada A grubunda Basketbol Yıldızları A, Merzifon Belediyespor A ve Merzifon Belediyespor B ile Gelişim Basketbol takımları mücadele ediyor. B grubunda ise Basketbol Yıldızları B, Çorum Belediyesi ve Basketbol Akademi takımları mücadele ediyor.

Bu hafta başında oynanan maçlarla başlayan turnuvada grup maçları pazar günü sona erecek. Grup maçları sonunda gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar çapraz olarak 26 Kasım salı günü yarı finalde karşılaşacak. T

Turnuva 28 Kasım perşembe günü oynanacak final maçı ile sona erecek.

Turnuvada ilk maçlarda Basketbol Yıldızları A takımı Gelişim Basketbol’ü 58-48 yenerken Merzifon Belediye A takımı ise Merzifon Belediye B takımını 55-53 yendi.

Gruplarda ikinci maçlar bugün oynanacak. Atatürk Spor Salonu’da saat 18.30’da Basketbol Yıldızları B takımı ile Çorum Belediyespor saat 20.00’de ise Basketbol Yıldızları A takımı ile Merzifon Belediye B takımları mücadele edecekler.