Çorum Basketbol 9. Kemer İnternational Master Cup turnuvasına galibiyet ile başladı.

Bu yıl 9.su düzenlenen turnuvada ilk maçında İstanbul takımını 47-30 yenen Çorum Basketbol turnuvaya galibiyet ile başladı.

Çorum Basketbol takımı Ömer Emniyet, Turgut Demirta, Tayfun Demirtaş, Ferhat Eker, Mustafa Haboğlu, Onur Tuzcu, Kayahan Menteşe, Oral Çetinkaya, Mert Kun ve Mehmet Selimoğlu’ndan oluşan kadrosu ile ilk maçında İstanbul takımı önünde baştan sona kadar üstün bir oyun sonunda 47-30 galip ayrılarak turnuvaya iyi başlangıç yaptı.

Turnuvada dört grupta 16 takım mücadele ediyor. Dört grupta oynanacak maçlar sonunda grup birincisi dört takım yarı finale yükselecek.

+35Yaş grubunda mücadele eden Çorum takımı grupta ikinci maçında dün Tokat ile karşılaştı. Turnuva pazar günü oynanacak final maçı ile sona erecek.